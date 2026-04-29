США погрожують наслідками союзникам, які не збільшать оборонні витрати

29 квітня 2026, 19:37
США погрожують наслідками союзникам, які не збільшать оборонні витрати
джерело Instagram Pete Hegseth
Водночас решту обіцяють підтримати.

Міністр війни США Піт Ґегсет заявив, що Вашингтон допоможе союзникам, які посилять оборону. Водночас планується покарання партнерів, які цього не зроблять, передає його слова Bloomberg.

"Зразкові союзники, які посилять оборону, такі як Ізраїль, Південна Корея, Польща, Фінляндія, країни Балтії та інші, отримають нашу особливу прихильність. Союзники, які цього не зроблять – союзники, які все ще не зроблять свою частину колективної оборони – зіткнуться з наслідками", – заявив він під час виступу на бюджетних слуханнях у Комітеті з питань Збройних Сил Палати представників. 

Слухання були призначені для обговорення рекордного запиту адміністрації Трампа на оборонний бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів. Під час них законодавці США отримали першу публічну можливість поставити запитання високопосадовцям Пентагону щодо війни в Ірані.  

Зокрема Адам Сміт, демократ з Комітету з питань Збройних Сил Палати представників, заявив, що бюджетний запит адміністрації є "безнадійно нереалістичним". Він розкритикував адміністрацію Трампа за "безпідставну" образу союзників.

СШАНАТОоборонаПіт Геґсет

