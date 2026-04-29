Куба відкинула звинувачення США в загрозі національній безпеці

29 квітня 2026, 21:15
Фото: Reuters
На тлі дипломатичних розбіжностей у Сенаті США республіканці заблокували спробу демократів обмежити повноваження адміністрації Дональда Трампа щодо Куби.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у середу різко розкритикував заяви Вашингтона про те, що Гавана нібито становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив в ефірі Fox News, що Куба "створила умови для присутності супротивників США" в регіоні, і назвав це загрозою національній безпеці. За його словами, Вашингтон не має наміру допускати діяльність іноземних військових і розвідувальних структур поблизу американських кордонів.

У відповідь Родрігес у публікації в соціальній мережі X назвав ці твердження "абсурдними", підкресливши, що Куба не є агресором і не надає свою територію для дій проти інших держав. Він також наголосив, що країна має "чисту репутацію" у сфері боротьби з тероризмом та організованою злочинністю.

На тлі дипломатичних розбіжностей у Сенаті США республіканці заблокували спробу демократів обмежити повноваження адміністрації Дональда Трампа щодо Куби. Рішення, ухвалене більшістю голосів, фактично зберегло поточну лінію тиску на Гавану.

США посилили економічні обмеження щодо Куби, зокрема в енергетичному секторі. Це вже позначилося на ситуації всередині країни: скорочення авіасполучення, закриття туристичних об'єктів і зниження промислової активності. Обмежені поставки палива з-за кордону лише частково пом'якшують ситуацію.

Незважаючи на контакти між сторонами, прогрес у діалозі залишається невизначеним. Делегація Держдепартаменту США відвідувала Гавану із закликами до економічних реформ, однак кубинська влада відкинула можливість будь-яких політичних змін і відмовилася звільняти ув'язнених у політичних справах.

СШАКуба

