У Міноборони Німеччини пояснили умови обмежень на виїзд чоловіків за кордон

У Міністерстві оборони Німеччини пояснили порядок застосування норми закону, яка передбачає необхідність погодження виїзду за кордон для чоловіків віком від 17 до 45 років.

Представник оборонного відомства наголосив, що за чинного законодавства всі дозволи на виїзд повинні надаватися автоматично.

"Оскільки військова служба ґрунтується виключно на добровільності, відповідні дозволи мають надаватися в принципі", – пояснив він.

У Міноборони також повідомили, що найближчим часом планують внести уточнення до адміністративних правил. Зокрема, передбачається закріпити норму, за якою дозвіл на виїзд вважатиметься наданим автоматично, поки служба не стане обов’язковою.

Крім того, наразі розробляються додаткові положення, які передбачатимуть винятки з обов’язку отримання дозволів. Це має допомогти уникнути зайвої бюрократії та спростити процедури для громадян.