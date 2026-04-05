05 квітня 2026, 15:53
У Міноборони Німеччини пояснили умови обмежень на виїзд чоловіків за кордон
Фото: з вільного доступу
Наразі ця вимога фактично не діє, оскільки військова служба в країні залишається добровільною.
У Міністерстві оборони Німеччини пояснили порядок застосування норми закону, яка передбачає необхідність погодження виїзду за кордон для чоловіків віком від 17 до 45 років.
 
Про це пише Der Spiegel.
 
Представник оборонного відомства наголосив, що за чинного законодавства всі дозволи на виїзд повинні надаватися автоматично.
 
"Оскільки військова служба ґрунтується виключно на добровільності, відповідні дозволи мають надаватися в принципі", – пояснив він.
 
У Міноборони також повідомили, що найближчим часом планують внести уточнення до адміністративних правил. Зокрема, передбачається закріпити норму, за якою дозвіл на виїзд вважатиметься наданим автоматично, поки служба не стане обов’язковою.
 
Крім того, наразі розробляються додаткові положення, які передбачатимуть винятки з обов’язку отримання дозволів. Це має допомогти уникнути зайвої бюрократії та спростити процедури для громадян.

 

Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Політика
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 09:36
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Політика
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 13:15
AWACS-страхіття або
Політика
AWACS-страхіття або "безмозкі дебіли". Чому США втратили літаки раннього попередження на авіабазі в Саудівській Аравії – Том Купер
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 11:14
Європі загрожує небачений енергетичний шок. Війна на Близькому Сході може запустити нову хвилю інфляції, дефіциту та промислового спаду – Politico
Бізнес & Фінанси
Європі загрожує небачений енергетичний шок. Війна на Близькому Сході може запустити нову хвилю інфляції, дефіциту та промислового спаду – Politico
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 08:11
Захоплення медіа у США союзниками Трампа прискорюється. Наступною в черзі є Велика Британія – Керол Кадвалладр
Політика
Захоплення медіа у США союзниками Трампа прискорюється. Наступною в черзі є Велика Британія – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 01 квітня 2026, 15:38
Ілюзія сухопутної війни в Ірані. Відсутність політичної мети та стратегічних цілей веде до поразки – Марк Гертлінг та Мік Раян
Політика
Ілюзія сухопутної війни в Ірані. Відсутність політичної мети та стратегічних цілей веде до поразки – Марк Гертлінг та Мік Раян
Переклад iPress – 01 квітня 2026, 12:30
