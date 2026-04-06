У Німеччині на Великдень знайшли контейнер з радіоактивною речовиною

На католицький Великдень, 5 квітня, двоє чоловіків під час пошуку пасхальних яєць у німецькій землі Баден-Вюртемберг натрапили на невеликий контейнер із написом "Полоній 210". Саме цією радіоактивною речовиною у 2006 році в Лондоні був отруєний колишній офіцер ФСБ і політичний емігрант Олександр Литвиненко, вбивство якого пов'язують із російськими спецслужбами.

Про це пише Spiegel.

Контейнер виявили на околиці міста Фаїнген-ан-дер-Енц. Керівник районної пожежної служби зазначив, що він виглядав справжнім, мав спеціальне маркування, а його відносно велика вага вказувала на те, що всередині справді може бути зазначена речовина. Утім початкові вимірювання на місці не виявили жодних ознак радіоактивності. Чоловіки, які знайшли контейнер, не постраждали.

Точний вміст пляшки досі невідомий. Міністерство охорони навколишнього середовища вилучило знахідку для дослідження.

Виявлення підозрілого контейнера спровокувало масштабну операцію за участі понад 130 працівників екстрених служб, зокрема фахівців з радіаційного захисту та небезпечних матеріалів. Територію навколо місця знахідки тимчасово оточили, однак згодом знову відкрили для доступу.