У Техасі пройшли навчання українських експертів та американських правоохоронців
05 квітня 2026, 15:19
Фото: X / US Dept of State INL
Навчали боротися з дронами картелів.
У Техасі американські органи для боротьби з наркотиками провели обмін навчання з українськими експертами для протидії дронами, які використовують наркокартелі.
Про це повідомило американське Бюро з міжнародних справ щодо наркотиків та правоохоронної діяльності.
"Обмін досвідом" був зосереджений на питаннях розробки та випробування дронів і тактиках використання дронів, що швидко розвиваються.
"Це партнерство на передовій допомагає правоохоронним органам США випереджати використання дронів картелями та злочинцями в нашому регіоні та захищати американців", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на тлі війни на Близькому Сході ключовим став український досвід у застосуванні дронів та боротьбі проти ворожих безпілотників.