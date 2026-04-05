У Техасі пройшли навчання українських експертів та американських правоохоронців

05 квітня 2026, 15:19
У Техасі пройшли навчання українських експертів та американських правоохоронців
Фото: X / US Dept of State INL
Навчали боротися з дронами картелів.
У Техасі американські органи для боротьби з наркотиками провели обмін навчання з українськими експертами для протидії дронами, які використовують наркокартелі.
 
Про це повідомило американське Бюро з міжнародних справ щодо наркотиків та правоохоронної діяльності.
 
"Обмін досвідом" був зосереджений на питаннях розробки та випробування дронів і тактиках використання дронів, що швидко розвиваються.
 
"Це партнерство на передовій допомагає правоохоронним органам США випереджати використання дронів картелями та злочинцями в нашому регіоні та захищати американців", — йдеться в повідомленні.
 
Нагадаємо, на тлі війни на Близькому Сході ключовим став український досвід у застосуванні дронів та боротьбі проти ворожих безпілотників.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється