У Техасі пройшли навчання українських експертів та американських правоохоронців

Навчали боротися з дронами картелів.

У Техасі американські органи для боротьби з наркотиками провели обмін навчання з українськими експертами для протидії дронами, які використовують наркокартелі.

Про це повідомило американське Бюро з міжнародних справ щодо наркотиків та правоохоронної діяльності.

"Обмін досвідом" був зосереджений на питаннях розробки та випробування дронів і тактиках використання дронів, що швидко розвиваються.

"Це партнерство на передовій допомагає правоохоронним органам США випереджати використання дронів картелями та злочинцями в нашому регіоні та захищати американців", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тлі війни на Близькому Сході ключовим став український досвід у застосуванні дронів та боротьбі проти ворожих безпілотників.