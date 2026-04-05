Американські військові врятували другого члена екіпажу F-15E, збитого над Іраном
05 квітня 2026, 14:53
Фото: U.S. Central Command
ран збив F-15E 3 квітня.
В Ірані врятували другого члена екіпажу збитого винищувача F-15E американських ВПС.
Про це президент США Дональд Трамп повідомив у Truth Social.
Трамп написав, що військового врятували внаслідок пошукової операції у гірській місцевості. За словами президента, його поранено.
"За моєю вказівкою американські військові спрямували десятки літаків, озброєних найсмертоноснішою зброєю у світі, щоб врятувати його. Він дістав поранення, але з ним усе буде добре", – написав глава Білого дому.
Він стверджує, що це перший випадок у воєнній історії, коли двох американських пілотів врятували окремо глибоко на ворожій території.
Нагадаємо, про те, що Іран збив американський винищувач, 3 квітня написав Axios із посиланням на джерело. Це перший випадок від початку війни, коли американський літак було збито ворожим вогнем. За даними ЗМІ, одного пілота знайшли того самого дня. За даними журналістки Newsmax Карли Бабб, Іран уразив один із американських вертольотів Black Hawk під час рятувальної операції з пошуку другого пілота. Пізніше стало відомо, що приблизно в той самий час у регіоні Перської затоки розбився другий бойовий літак США – штурмовик A-10 Warthog.