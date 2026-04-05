Американські військові врятували другого члена екіпажу F-15E, збитого над Іраном

ран збив F-15E 3 квітня.

В Ірані врятували другого члена екіпажу збитого винищувача F-15E американських ВПС.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив у Truth Social.

Трамп написав, що військового врятували внаслідок пошукової операції у гірській місцевості. За словами президента, його поранено.

"За моєю вказівкою американські військові спрямували десятки літаків, озброєних найсмертоноснішою зброєю у світі, щоб врятувати його. Він дістав поранення, але з ним усе буде добре", – написав глава Білого дому.

Він стверджує, що це перший випадок у воєнній історії, коли двох американських пілотів врятували окремо глибоко на ворожій території.