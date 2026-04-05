росія другий день поспіль завдає ударів по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині і Сумщині

05 квітня 2026, 16:21
росія другий день поспіль завдає ударів по об'єктах
Фото: Нафтогаз
Унаслідок атаки рф на Сумщині виникла пожежа.
росія другий день поспіль росіяни цілеспрямовано атакує інфраструктуру Групи Нафтогаз.
 
Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
 
"Вночі дронами знову атаковано об’єкт газовидобутку на Полтавщині, який обстрілювали вчора упродовж дня", – ідеться у повідомленні.
 
Також під ударом опинився ще один нафтогазовий об’єкт на Сумщині. В результаті атаки на місці виникла пожежа. До ліквідації були залучені підрозділи ДСНС.
 
Люди перебували в укриттях – ніхто зі співробітників не постраждав.

 

Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 09:36
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 13:15
AWACS-страхіття або "безмозкі дебіли". Чому США втратили літаки раннього попередження на авіабазі в Саудівській Аравії – Том Купер
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 11:14
Європі загрожує небачений енергетичний шок. Війна на Близькому Сході може запустити нову хвилю інфляції, дефіциту та промислового спаду – Politico
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 08:11
Захоплення медіа у США союзниками Трампа прискорюється. Наступною в черзі є Велика Британія – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 01 квітня 2026, 15:38
Ілюзія сухопутної війни в Ірані. Відсутність політичної мети та стратегічних цілей веде до поразки – Марк Гертлінг та Мік Раян
Переклад iPress – 01 квітня 2026, 12:30
