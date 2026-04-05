росія другий день поспіль завдає ударів по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині і Сумщині

росія другий день поспіль росіяни цілеспрямовано атакує інфраструктуру Групи Нафтогаз.

"Вночі дронами знову атаковано об’єкт газовидобутку на Полтавщині, який обстрілювали вчора упродовж дня", – ідеться у повідомленні.

Також під ударом опинився ще один нафтогазовий об’єкт на Сумщині. В результаті атаки на місці виникла пожежа. До ліквідації були залучені підрозділи ДСНС.

Люди перебували в укриттях – ніхто зі співробітників не постраждав.