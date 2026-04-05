Буданов дав прогноз на відносини з Європою

05 квітня 2026, 13:13
Буданов прогнозує більше складнощів у відносинах України з європейськими сусідами.

Відносини України з низкою європейських країн, зокрема Угорщиною й Словаччиною, змінюватимуться.

Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов, пише LIGA.net.

"Ніщо не вічне – ні влада в Угорщині, ні ця ситуація, яка склалася зараз", – сказав він під час зустрічі в CEO Club Ukraine.

Глава ОП вказав на зміни позиції Словаччини, хоча вона раніше підтримувала Київ, прийняла багато біженців і залишається партнером у багатьох проєктах.
 
"Вони мають певні в своєму розумінні причини вчиняти саме так саме зараз. Але цей національний інтерес може змінюватися, причому досить швидко", – вважає Буданов.
 
Він прогнозує, що складнощів у відносинах із європейськими сусідами Україна матиме більше.
 
"Сильна Україна мало кому потрібна. І коли ми будемо йти вгору, таких штучно створених проблем буде з'являтися більше й більше", – резюмував він.
 
