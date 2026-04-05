Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський привітав із Великоднем західного обряду

05 квітня 2026, 10:57
фото: Володимир Зеленський / Telegram
"Хай кожен народ стане ближче до справжньої безпеки", наголосив український президент.
Президент України Володимир Зеленський привітав всіх, хто в Україні та світі відзначає Великдень сьогодні, 5 квітня.
 
Звернення глава держави опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.
 
"У дуже непрості часи для нашого народу й усього людства як ніколи сильною стає надія – на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Усього того, що символізує Воскресіння Господнє. Нехай сила кожної нашої людини, її духу, усього найкращого, що є в людях, – нехай усе це неодмінно здолає лихо й темряву, "шахеди" і ракети, несправедливість та окупацію. Бажаю всім Божої благодаті й мирного життя на нашій землі та під українським небом, які захищають наші сміливі воїни. Нехай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра поєднує добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. Хай кожен народ стане ближче до справжньої безпеки. Віримо в мир! Віримо в Україну!" – наголошує Президент.

 

Великденьвійна в Україніросія окупанти

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється