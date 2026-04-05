Папа Лев закликав світ зупинити війни

Папа Лев очолив Великодню службу та виступив із закликом до всього світу.

У Ватикані відбулася урочиста Великодня меса, яку очолив Папа Лев. Під час богослужіння у базиліці Святого Петра понтифік звернувся до мільйонів вірян із закликом: не піддаватися страху та пригніченості через масштабні конфлікти, що охопили планету, а активно працювати заради відновлення розірваних зв'язків між народами.

Про це повідомляє Reuters.

Під час суботньої вечірньої служби Папа Лев охрестив 10 новонавернених і виголосив проповідь, зосереджену на подоланні ізоляції.

"Не дозвольмо собі паралізуватися!" – закликав Папа Лев під час служби найсвятішої ночі католицького календаря, коли, за Біблією, Ісус воскрес із мертвих.

Папа зазначив, що недовіра та страх дозволили війні розірвати зв’язки між людьми та націями. Лев закликав наслідувати тих, хто боровся за справедливість, щоб дари гармонії могли процвітати всюди.

Хоча у проповіді не згадувалися конкретні країни, Папа Лев останнім часом став одним із найгучніших критиків війни в Ірані та не припиняв згадувати Україну у своїх заявах. Раніше він прямо звертався до президента США Дональда Трампа із закликом знайти вихід із конфлікту, заявляючи, що Бог відкидає молитви лідерів, чиї "руки повні крові".

Папа завершить свої Великодні святкування в неділю вранці месою на площі Святого Петра та виголосить особливе благословення та послання, що зазвичай є часом, коли він звертається з важливим міжнародним зверненням.