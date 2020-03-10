Астрономи знайшли галактики в павутині чорної діри

За допомогою дуже великого телескопа ESO астрономи знайшли шість галактик, що оточують надмасивну чорну діру.

Відкриття може допомогти вченим зрозуміти, як надмасивні чорні діри могли утворитися і досягти колосальних розмірів за короткий час, як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської південної обсерваторії..

"Ця робота була в основному викликана бажанням зрозуміти природу, можливо, найзагадковіших астрономічних об'єктів - надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті. Це воістину екстремальні системи, і на сьогодні у нас немає хорошого пояснення їх існування", - сказав основний автор дослідження, астроном Марко Міньйолі з Болоньї.

Спостереження з телескопом виявили кілька галактик, що оточують надмасивну чорну діру. Всі вони лежать всередині космічної газової «павутини», що тягнеться на відстань, яка більш як у 300 разів перевищує розміри Чумацького Шляху.

Галактики були виявлені в ранньому Всесвіті, через всього мільярд років після Великого вибуху - вперше таку щільну групу галактик вдалося знайти в настільки ранню епоху.

"Ці газові волокна дійсно нагадують павутину. У точках перетину волокон локалізуються і ростуть галактики. А вздовж волокон можуть текти потоки газу, які живлять як зореутворення в галактиках, так і центральну надмасивну чорну діру", - зазначив Міньйолі.

На думку дослідників, у формуванні павутини брала участь темна матерія, яка, ймовірно, притягувала великі маси газу, і вже він у свою чергу формував великі павутиноподібні структури, в яких могли еволюціонувати галактики і чорні діри.

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