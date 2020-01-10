Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У центрі Чумацького Шляху знайшли залишки іншої галактики

Частина зірок скупчення, яке оточує чорну діру в центрі Чумацького Шляху, може бути "чужою".
У центрі Чумацького Шляху знайшли залишки іншої галактики Фото: space.ucoz.org

Астрономи з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі заявили, що скупчення з'явилися в результаті поглинання карликової галактики. Про це повідомляє Naked science, передає Укрінформ.

Науковці дослідили близько 700 тьмяних гігантів, які знаходяться в межах 20 світлових років від центральної чорної діри.

Спостереження дозволили виявити серед них дві окремих групи, які розрізняються за складом і рухом.До меншої групи входить близько 7% таких зірок, які відрізняються низькою металічністю, вміст елементів важчих за водень і гелій в них виявився майже в три рази нижчим, ніж у Сонця.

А ось у більшості зірок металічність вища, ніж у нашої зірки. Обертаються навколо центру ці дві популяції також під різними кутами. Все це, на думку авторів, свідчить, що нечисленна група зірок - залишок окремого скупчення. 

Нагадаємо, що раніше астрономи знайшли "Пі-планету".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 10 2020 09:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.