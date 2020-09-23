ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИДослідники з Массачусетського технологічного інституту виявили нову планету K2-315b, що обертається навколо своєї зірки за 3,14 днівАстрономи знайшли "Пі-планету"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астрономи знайшли "Пі-планету"
Нововиявлена планета не придатна для проживання людства
США, НАСА, 16 квітня 2014 року. Астрономи відкрили планету, подібну до Землі як жодна інша з відомих науці планет. Там не надто холодно і не дуже жарко, і учені вважають, що на поверхні планети може бути вода - це є ключовою умовою можливості розвитку живих організмів. Зірка, навколо якої обертається планета, знаходиться на відстані приблизно у 500 світлових років від Землі. Фото: AFP PHOTO HANDOUT-NASA/JPL-CALTECH/ T. PYLE
Астрономи знайшли планету під час перегляду знімків, які ще були зроблені телескопом Kepler від NASA у 2017 році, повідомляє "Укрінформ".
За оцінками вчених, "пі-планета" має радіус 0,95 Землі, її маса майже дорівнює масі нашої планети. K2-315b обертається навколо своєї зірки зі швидкістю в 81 км за секунду або 291 000 км за годину за 3,14 днів.
У повідомленні наголошується, що нововиявлена планета не придатна для проживання людства - температура на її поверхні коливається навколо позначки 230 градусів за Цельс.
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