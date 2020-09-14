Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японія планує відправити до Марса апарат з 8К-камерою

Таке зроблять вперше
Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA разом з Японською радіомовною корпорацією (NHK) працюють над створенням камери з роздільною здатністю 8К, яку планують відправити до Марса.
Японія планує відправити до Марса апарат з 8К-камерою Фото: NASA

Камеру планують встановити на апарат Martian Moons eXploration (MMX) і запустити у 2024 році, повідомляє "Громадське".

Схема апарату з камерою 8К, який планують відправити до Марса

Фото: JAXA

Очікується, що камера зробить знімки Марса і його супутників Фобоса і Деймоса (перебувають на відстані 300 мільйонів кілометрів від Землі) з роздільною здатністю 4К і 8К.

Протягом багатьох років JAXA та NHK доставляють зображення з космосу - ще з моменту прямого етеру з космічного шатла в 1992 році. Потім були зйомки високої чіткості з місячного орбітального апарату Кагуя, зйомки 4K з Міжнародної космічної станції та візуалізація операції посадки астероїда Хаябуса-2.

Цього разу вчені прагнуть зробити перші у світі 8K-зображення Марса та його супутників, використовуючи досвід, накопичений у минулі рази. Це вперше в історії їх сфотографують в ультрависокій роздільній здатності на близькій відстані.

Вчені кажуть, що це їм допоможе розібратися в появі супутників Марса й еволюції його системи. Також апарат MMX повинен буде зібрати "пісок" з поверхні Фобоса і доставити його на Землю для досліджень.

Нагадаємо, що японський астероїдний зонд "Хаябуса-2" доставить на Землю капсулу з пробами, взятими з астероїда Рюгу, на початку грудня

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 09 2020 11:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Підміна обличчя як бізнес: історія українського додатку, який обійшов TikTok та опинився в топі AppStore

Підміна обличчя як бізнес: історія українського додатку, який обійшов TikTok та опинився в топі AppStore

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.