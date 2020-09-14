Японія планує відправити до Марса апарат з 8К-камерою
Камеру планують встановити на апарат Martian Moons eXploration (MMX) і запустити у 2024 році, повідомляє "Громадське".
Схема апарату з камерою 8К, який планують відправити до Марса
Фото: JAXA
Очікується, що камера зробить знімки Марса і його супутників Фобоса і Деймоса (перебувають на відстані 300 мільйонів кілометрів від Землі) з роздільною здатністю 4К і 8К.
Протягом багатьох років JAXA та NHK доставляють зображення з космосу - ще з моменту прямого етеру з космічного шатла в 1992 році. Потім були зйомки високої чіткості з місячного орбітального апарату Кагуя, зйомки 4K з Міжнародної космічної станції та візуалізація операції посадки астероїда Хаябуса-2.
Цього разу вчені прагнуть зробити перші у світі 8K-зображення Марса та його супутників, використовуючи досвід, накопичений у минулі рази. Це вперше в історії їх сфотографують в ультрависокій роздільній здатності на близькій відстані.
Вчені кажуть, що це їм допоможе розібратися в появі супутників Марса й еволюції його системи. Також апарат MMX повинен буде зібрати "пісок" з поверхні Фобоса і доставити його на Землю для досліджень.
Нагадаємо, що японський астероїдний зонд "Хаябуса-2" доставить на Землю капсулу з пробами, взятими з астероїда Рюгу, на початку грудня
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