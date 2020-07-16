Японський зонд доправить на Землю проби піску та каміння з астероїда Рюгу

За планом "Хаябуса-2" має скинути капсулу з пробами в районі австралійської пустелі 6-го грудня

Японський астероїдний зонд "Хаябуса-2" доставить на Землю капсулу з пробами, взятими з астероїда Рюгу, на початку грудня.

Про це повідомляє NHK, зазначає "Укрінформ".

За планом "Хаябуса-2" має скинути капсулу з пробами в районі австралійської пустелі 6-го грудня.

Зонд, яким керує Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA), двічі здійснив посадку на астероїд Рюгу, після чого взяв з його поверхні проби піску і каміння. Зонд покинув астероїд у листопаді минулого року і попрямував до Землі.

JAXA вже сформувала групу вчених для повернення капсули та аналізу її вмісту.

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