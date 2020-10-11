Астрономи знайшли нову планету завдяки радіосигналу
Планета є холодним "коричневим карликом" або зіркою, що не відбулася. Вона розташована у сузір'ї Геркулеса за 212 світлових років від Землі, повідомляє "Укрінформ".
Саме BDR J1750+3809 стала першим об’єктом, який був виявлений за допомогою радіотелескопу, адже до цього "коричневих карликів" знаходили за допомогою обсервації неба в інфрачервоному діапазоні.
"Радіохвилі, які випромінються коричневими карликами, несуть інформацію про силу їхнього магнітного поля. До цього часу радіоспостереження могли вимірювати лише сильні магнітні поля, які приблизно в сто разів сильніші за магнітне поле звичайного магніту на холодильнику", - заявив один із вчених Гаріш Ведантам із університету Гронінгена (Нідерланди).
Зазначається, що відкриття BDR J1750+3809 може дати вражаючий погляд у майбутнє, коли астрономи зможуть виміряти властивості магнітних полів екзопланет.
"Наша мета - зрозуміти магнетизм на екзопланетах і те, як він впливає на їхню здатність зароджувати життя", - додав учений.
Коричневий карлик в астрономії - самосвітний об'єкт, переважним джерелом енергії для якого є гравітаційне стиснення, хоча деяку роль можуть відігравати й термоядерні реакції. Цей клас об'єктів є проміжним між зорями й планетами.
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