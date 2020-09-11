Hubble показав дивовижну галактику, схожу на дугу

Телескоп Hubble зробив знімок галактики LRG-3-817, також відомої як галактика SDSS J090122.37+181432.3 у Всесвіті.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Галактика, зображення якої спотворене ефектами гравітаційного лінзування, виглядає як довга дуга ліворуч від центрального скупчення галактик.

Саме гравітаційне лінзування спостерігається, коли великий розподіл речовини, такої як скупчення галактик, знаходиться між Землею та віддаленим джерелом світла. У той час, як космос викривляється гігантськими предметами, світло від віддаленого об’єкта нібито згинається, подорожуючи до нас, і ми вже бачимо спотворене його зображення у вигляді дуги.

Фото: ESA/Hubble & NASA, S. Allam et al.

Уперше цей ефект був передбачений одним з найвизначніших фізиків XX століття Альбертом Ейнштейном.

Зазначається, що LRG-3-817 була знайдена в рамках обстеження Слоанівського цифрового огляду неба, яке виявило деякі з найяскравіших галактики у нічному небі.

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