Астрономи знайшли одну з найдавніших зірок Всесвіту

Астрономи виявили на відстані 16 тисяч світлових років від Сонця червоного гіганта, який належить до другого покоління зірок. Це робить його однією з найдавніших зірок Всесвіту.

SPLUS J210428.01-004934.2 містить в собі елементи, які були утворені в ході життя і смерті всього одного покоління зірок, повідомляє "Укрінформ". Вчені вважають, що за допомогою цього червоного гіганта вони зможуть знайти перше покоління зірок, яке поки що ніхто не бачив.

У ході дослідження вчені провели аналіз за допомогою фотометрії - методу вимірювання інтенсивності світла. Ранні зірки відрізняються дуже низьким вмістом таких елементів, як вуглець, залізо, кисень, магній і літій. Нестачу цих металів можна виявити за допомогою аналізу спектру світла, яке випромінює зірка.

Нагадаємо, що космічний зонд Voyager-1, який запустили в космос у 1977 році, зафіксував "безперервний гул", що йде з-поза нашої Сонячної системи. Це може бути сигнал міжзоряної плазми.