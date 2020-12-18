Астрономи знайшли у Всесвіті нову подвійну планету
Сама подвійна планета під назвою CFHTWIR-Oph 98 складається з двох коричневих карликів Oph 98 A та Oph 98 B із невеликою масою, повідомляє "Укрінформ". Астрономічний об’єкт Oph 98 A має масу, яка у 15 більша за масу Юпітера, у той час як Oph 98 B перевищує масу Юпітера лише у 8 разів.
CFHTWIR-Oph 98, яка була знайдена завдяки аналізу знімків, зроблених телескопом Hubble, розташована на відстані в 450 світлових років від Землі в зоряній асоціації Змієносець.
Зазначається, що астрономи були здивовані, коли побачили, що Oph 98 A і B обертаються навколо один одного на вражаючи великій відстані, а саме, приблизно в 5 разів більшої відстані ніж між Плутоном та Сонцем, що, в свою чергу, відповідає 200-кратній відстані між Землею та Сонцем.
Подвійна планета - термін в астрономії, який використовується для позначення бінарної системи, що складається з двох астрономічних об'єктів, кожен з яких задовольняє визначенню планети і є достатньо масивним, щоб надавати гравітаційний ефект, що перевершує гравітаційний ефект зірки, навколо якої вони обертаються.
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