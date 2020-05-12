Астрономи зробили найдетальніший знімок плями на Сонці, яка більша за Землю

Чим більше плям видно на Сонці, тим воно активніше

Національна сонячна обсерваторія опублікувала найдетальніший знімок плями на Сонці — його зробив телескоп Даніеля Інує, що розташовується на Гаваях.

Про це повідомляє The National Solar Observatory, повідомляє "Громадське".

Фото: The National Solar Observatory

Знімок зробили ще 28 січня 2020 року, але тільки зараз його вирішили оприлюднити. Зображення цієї плями використовуватимуть у серії наукових статей, які описують принципи роботи та наукові цілі телескопа. Першу частину робіт планують опублікувати на початку 2021 року.

Доктор Томас Ріммеле, який займається вивченням телескопу, розповів, що цей знімок у 2,5 раза детальніший, ніж будь-який інший. Розміри найменших елементів досягають 20 кілометрів. Зображення розкриває деталі будови сонячної плями.

У сонячних плямах температура нижча у порівнянні з іншими ділянками зорі. Так, на знімку видно смуги гарячого газу і прохолодного газу, що йде від темного центру плями. Концентрація магнітних полів у темній частині пригнічує надходження тепла у пляму.

Температура цієї плями понад 4 148 градусів за Цельсієм. І це не надто менше, ніж середня температура поверхні Сонця - 5 726 градусів за Цельсієм (6000 Кельвінів).

Ширина плями досягає понад 16 тисяч кілометрів, що більше за діаметр Землі - 12 754 на екваторі. "Земля може зручно поміститися всередині плями", - пишуть науковці. Водночас у порівнянні з розмірами зорі пляма займає небагато місця.

Сонячні плями - це найбільш видима ознака активності зорі. Чим більше плям видно на Сонці, тим воно активніше, кажуть науковці.

Сонячні плями та спалахи спричиняють різні космічні й погодні явища, які впливають і на наше життя. Зокрема вони впливають на роботу електроприладів, зв'язок, GPS-навігацію, літаки, супутники. За допомогою телескопа Інує вчені хочуть детально вивчати сонячну активність.

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