Атака дронів - на передову до ЗСУ їде перша партія безпілотників

Перша поставка прибула в рамках контракту на 260 млн гривень. За ним було придбано дві станції управління та 20 безпілотників FlyEye, 78 мультикоптерів Matrice, а також дві наземні системи для 20 Warmate

В Україну доставили перші безпілотні літальні апарати, закуплені в рамках проєкту "Армія дронів".

Про це повідомляє міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров.

В Україну доставили розвідувальні безпілотники FlyEye, які використовують країни НАТО, і більше 20 мультикоптерів DJI Matrice, а також, ймовірно, дрони-камікадзе Warmate.

Федоров заявив, що ця перша поставка прибула в рамках контракту на 260 млн гривень. За ним для ЗСУ закупили дві станції управління та 20 безпілотників FlyEye, 78 мультикоптерів Matrice, а також дві наземні системи для 20 Warmate.

Крім цього Мінцифри розглядає закупку українських безпілотників SKIF, "Скайтон" та "Укрджет", які були презентовані відомству.

Усього на "Армію дронів" вже зібрали більше 751 млн гривень.

FLyEye вважається одним з найкращих дронів для розвідки і коригування артилерійського вогню. Його швидкість може досягати 160 км/год, а дальність польоту — 60 км. Цей дрон сумісний із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система керування вогнем. FLyEye можна запускати з руки.

Коптери Matrice працюють на штучному інтелекті, а їхні тепловізори, що фокусуються на цілях, можуть точно визначати потенційну небезпеку.

Дрони Warmate мають повністю автономну систему ураження, яка працює за концепцією "вистрілив і забув". Цей дрон може знищувати піхоту, техніку та укриття у радіусі до 30 км. Warmate має боєголовки типу фугасні, кумулятивні, термобаричні. На 40 таких дронів раніше зібрали кошти (64 млн грн) за ініціативи monobank. Також збір грошей на 20 Warmate проходить у Польщі.