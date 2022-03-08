RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Атака дронів - на передову до ЗСУ їде перша партія безпілотників

Перша поставка прибула в рамках контракту на 260 млн гривень. За ним було придбано дві станції управління та 20 безпілотників FlyEye, 78 мультикоптерів Matrice, а також дві наземні системи для 20 Warmate
Атака дронів - на передову до ЗСУ їде перша партія безпілотників
В Україну доставили перші безпілотні літальні апарати, закуплені в рамках проєкту "Армія дронів".
 
Про це повідомляє міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
В Україну доставили розвідувальні безпілотники FlyEye, які використовують країни НАТО, і більше 20 мультикоптерів DJI Matrice, а також, ймовірно, дрони-камікадзе Warmate.
 
Федоров заявив, що ця перша поставка прибула в рамках контракту на 260 млн гривень. За ним для ЗСУ закупили дві станції управління та 20 безпілотників FlyEye, 78 мультикоптерів Matrice, а також дві наземні системи для 20 Warmate.
 
Крім цього Мінцифри розглядає закупку українських безпілотників SKIF, "Скайтон" та "Укрджет", які були презентовані відомству.
 
Усього на "Армію дронів" вже зібрали більше 751 млн гривень.
 
FLyEye вважається одним з найкращих дронів для розвідки і коригування артилерійського вогню. Його швидкість може досягати 160 км/год, а дальність польоту — 60 км. Цей дрон сумісний із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система керування вогнем. FLyEye можна запускати з руки.
 
Коптери Matrice працюють на штучному інтелекті, а їхні тепловізори, що фокусуються на цілях, можуть точно визначати потенційну небезпеку.
 
Дрони Warmate мають повністю автономну систему ураження, яка працює за концепцією "вистрілив і забув". Цей дрон може знищувати піхоту, техніку та укриття у радіусі до 30 км. Warmate має боєголовки типу фугасні, кумулятивні, термобаричні. На 40 таких дронів раніше зібрали кошти (64 млн грн) за ініціативи monobank. Також збір грошей на 20 Warmate проходить у Польщі.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2022 12:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
московський джихадист. російська спецслужба і новий командир Аль-Каїди

московський джихадист. російська спецслужба і новий командир Аль-Каїди

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.