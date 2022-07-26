Нові HIMARS, БПЛА Phoenix Ghost і боєприпаси вже їдуть в Україну, — Пентагон США

е боєприпаси, які фактично підтримають пожертвування гаубиць, які Сполучене Королівство робить, і це те, що ми робимо досить часто, коли ми зіставляємо країни, які, можливо, мають частину потенціалу з іншою країною-донором, щоб створити повний спроможності для українців

Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, який включатиме додаткові ракетно-артилерійські системи високої мобільності, боєприпаси та значну кількість безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost.

Цей останній пакет включає обладнання на суму близько 175 мільйонів доларів, вилучене з існуючих військових запасів США через повноваження президента про скорочення, і обладнання на суму 95 мільйонів доларів від Ініціативи сприяння безпеці в Україні або фонду USAI, сказав високопоставлений чиновник оборони під час інформаційного брифінгу в Пентагоні.

До останнього пакету президентських повноважень включено чотири додаткові системи HIMARS, що дасть Україні загалом 16; чотири командно-штабні машини; додаткове протитанкове озброєння, запасні частини та інше спорядження; і 36 000 патронів калібру 105 мм.

"Це боєприпаси, які фактично підтримають пожертвування гаубиць, які Сполучене Королівство робить, і це те, що ми робимо досить часто, коли ми зіставляємо країни, які, можливо, мають частину потенціалу з іншою країною-донором, щоб створити повний спроможності для українців", – сказав старший оборонний чиновник. "Це те, чому EUCOM сприяє через свій осередок у Штутгарті, Німеччина".

У рамках витрат USAI в розмірі 95 мільйонів доларів Міністерство оборони також зобов’язалося відправити в Україну ще 580 тактичних безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost. У рамках USAI ці системи закуповуватимуть у виробників, щоб потім їх можна було поставити українським військовим.

«Українці чудово користуються системою Phoenix Ghost», – сказав головний оборонний чиновник. "Ця дія дозволяє нам вийти й отримати від промисловості додаткові можливості. Ось де USAI відрізняється від скорочення — це насправді закупівля. А завдяки системі Phoenix Ghost ми зможемо забезпечити постійні поставки. цього потенціалу, починаючи з серпня, щоб забезпечити постійне забезпечення Збройних Сил України цим потенціалом".

Хоча російський прогрес в Україні повільний — і дорогий — є також докази того, що моральний дух Росії падає, сказав високопоставлений військовий чиновник.

"Ми продовжуємо спостерігати посилення ознак дисципліни та моральних проблем у російській армії", — сказав військовий чиновник. "Українська воля продовжує бути неймовірно сильною. І те, що ми бачимо, це те, що вона буде начебто... досить пристойно штовхати росіян".

Коли мова йде про моральний стан росіян, чиновник сказав, що є багато звітів, у яких солдати на всіх рівнях дезертують з постів або відмовляються воювати.

"Ми продовжуємо це бачити в роздумах і розмовах з українцями, які це підтверджують", - сказав військовий.