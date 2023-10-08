Атака ХАМАС стала найбільшим провалом спецслужб Ізраїлю за 50 років

Раптовий напад палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль - один з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"Атака передбачала таке планування та координацію воєнних дій, про які мали знати розвідувальні служби", - пише видання.

Ізраїльські посадовці довго заявляли, що бойовики готуються до насильства, час і масштаб нападу, схоже, застали прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зненацька.

США виділили Ізраїлю $3,3 млрд на оборону в 2022 році, вивчатимуть, хто несе відповідальність і як це сталося.

"Мене шокує, що вони змогли зробити це, а Ізраїль чи Сполучені Штати не помітили, - сказав колишній посол США в Ізраїлі Мартін Індік. - Нездатність підготуватися... Нездатність розмістити війська вздовж кордону, руйнування огорожі вздовж кордону, за яке вони заплатили мільйони шекелів...", - йдеться в матеріалі.

Цей напад стався через 50 років після того, як Ізраїль не зміг відбити раптову атаку, яку Єгипет та Сирія здійснили під час єврейського свято Йом Кіпур (Судного дня). Тоді цей провал розвідки спонукав до створення комісії для з'ясування того, що пішло не так, і став предметом численних досліджень і наукових публікацій.

"Реальна проблема, імовірно, в тому, що ізраїльтяни просто не вірили, що ХАМАС ризикне прорватися через кордон.Відсутність достатньої кількості ізраїльських сил у цьому районі була серйозною невдачею", - заявив старший науковий співробітник Фонду Карнегі Аарон Девід Міллер.

Цим питанням також може зайнятися Конгрес США, враховуючи, що від ізраїльських і американських спецслужб слід було очікувати виявлення підготовки атаки такого масштабу.

Ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси для спостереження за палестинським суспільством, включаючи ХАМАС, за допомогою мереж інформаторів, а також технологій спостереження, але навіть це не допомогло.

Нагадаємо, що бойовики Сектора Гази запустили по Ізраїлю кілька десятків ракет.