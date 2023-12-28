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ПОЛІТИКА

Атака на "Новочеркаськ" знову посилить тиск на росію – розвідка Естонії

28 грудня 2023, 11:52
Атака на
Фото: U.S. Navy
Ківісельг зазначив, що за останні півтора тижні на фронті жодних істотних змін не було.

Для України одним із найбільших досягнень цього року стало витіснення Чорноморського флоту росії в східну частину моря і в Азовське море.

Так вважає глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Ківісельг зазначив, що за останні півтора тижні на фронті жодних істотних змін не було.

"російська федерація продовжує намагатися тиснути на українську сторону, і, мабуть, найпомітнішою подією на суходолі є взяття Мар'їнки наприкінці минулого тижня, звідки відступили українські підрозділи. В іншому на фронті особливих змін не відбулося", – сказав він.

У ніч на 26 грудня ЗСУ атакували в порту Феодосії російське судно "Новочеркаськ", на якому, імовірно, перебували боєприпаси. Ківісельг нагадав, що українська сторона і раніше проводила успішні атаки в Криму.

"Очевидно, що така атака вимагає дуже хорошого планування, розуміння того, де знаходяться засоби ППО російської федерації. Це вимагає хорошої підготовки і збігу обставин", – вважає Ківісельг.

"Безумовно, ця атака знову посилить тиск на російську федерацію, щоб вона перемістила свої підрозділи якомога далі від Кримського півострова. Вони також не можуть використовувати порти в криму, які є придатними та ефективними з точки зору їхньої приймальної здатності, які працюють швидко. Тепер вони змушені перекидати підрозділи далі, наприклад, у порт Новоросійська, який розташований на території російської федерації, а не на окупованих територіях", – пояснив Ківісельг.

На околицях Авдіївки українські війська утримують оборонні позиції, а російські війська намагаються взяти Авдіївку в котел.

"На даний момент на північному заході там є шестикілометрова відкрита ділянка, і українці можуть поповнювати підрозділи через неї", – сказав Ківісельг.

За його словами, коли українське військове командування побачить, що достатньо виснажило російські підрозділи, і вирішить, що тримати оборону там недоцільно, буде віддано наказ про відступ.

"Новочеркаськ"розвідка Естоніївійна в Україні

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