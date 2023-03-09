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Атака рф на ЗАЕС наражає на небезпеку всю Європу – Боррель

09 березня 2023, 20:38
Атака рф на ЗАЕС наражає на небезпеку всю Європу – Боррель
Фото: nikvesti.com
російські ракетні акати проти критичної інфраструктури України, зокрема Запорізької АЕС, створюють великий ризик ядерного інциденту.

Такі масовані атаки становлять небезпеку всьому Європейському континенту.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Стокгольмі на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів ЄС з питань розвитку.

Пише Укрінформ.

“росія не припиняє своїх варварських атак і знову завдала удару по критичній інфраструктурі України. Уночі та вже під час нашої зустрічі понад 80 ракет і дронів були запущені росією по Україні. Атака відбулася серед ночі та по всій країні, вбиваючи безневинних цивільних та завдаючи серйозної шкоди. Зокрема, Запорізька атомна станція внаслідок атаки знову від’єднана від електричної мережі України, що суттєво підвищило ризик ядерного інциденту», - заявив Боррель.

Дії росії призвели до серйозного порушення ядерної безпеки, додав високий представник ЄС.

“Запорізька АСЕ це найбільша атомна станція в Європі, росія наражає на небезпеку весь наш Європейський континент, включаючи саму росію. Ми підтримуємо експертну місію МАГАТЕ та заклик агентства щодо встановлення зони безпеки навколо атомної станції. Безпека її має бути гарантована, щоб уникнути будь-яких ризиків інциденту», - підсумував Жозеп Боррель.

Зухвала ракетна атака росії є ще одним свідченням того, що росія не прагне миру, а хоче продовжувати терор проти населення України, щоб зламати волю українського народу.

“Ця атака демонструє, що росія не зацікавлена в мирі. Всі її розмови про мир чи припинення вогню є геть нещирими. Саме тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну”, - підсумував європейський політик.

Нагадаємо, що зранку Запорізька АЕС була повністю знеструмлена через російські обстріли.
ЄСЗАЕСБоррель

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