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Атака росіян спричинила блекаут на ЗАЕС

04 липня 2025, 19:09
Атака росіян спричинила блекаут на ЗАЕС
Фото: УНН
Це вже у восьме за останні 3,5 роки.

Російський удар перебив останню з двох ліній електропередачі, які забезпечували зовнішнє живлення Запорізької атомної станції.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на Facebook-сторінці.

"Удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України. Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки", - йдеться в дописі.

Галущенко додав, що від початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Також незодавно МАГАТЕ заявило, що ЗАЕС не може бути перезапущена до завершення війни.

 

Росіявійна

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