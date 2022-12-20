Атака "Шахедами" 19 грудня була найбільшою від початку вторгнення — Повітряні сили
Про це повідомляє Юрій Ігнат під час брифінгу в Media Center.
"Учора, як відомо, день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших "шахедних" обстрілів: йдеться про кількість. 35 БПЛА ударних було випущено по території України", - наголосив Ігнат.
Він зазначив, що таку кількість дронів-камікадзе одночасно рф ще не випускала.
"Після тривалої паузи…маємо з 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збиті, ясна річ, що не все вдається збивати", - додав Ігнат.
Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.