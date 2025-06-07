Атака українських дронів змусила США переглянути безпеку своїх авіабаз — CNN

Штатам доведеться звернути увагу на те, як захистити свої авіабази й літаки на них, кажуть аналітики.

Нещодавній удар українських FPV-дронів по чотирьох російських авіабазах вразив не лише цілі на території рф, а й змусив американських військових і аналітиків задуматися над уразливістю власних стратегічних об'єктів. Про це повідомляє CNN, зазначаючи, що атака стала тривожним сигналом для Пентагону.

"Це сенсаційний момент", — заявив начальник штабу ВПС США генерал Девід Алвін під час конференції у Вашингтоні. За його словами, навіть бази на території США можуть бути вразливими до подібних атак із застосуванням дронів або ракет.

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Томас Шугарт назвав американські авіабази “незахищеними”, оскільки більшість стратегічних літаків не мають спеціалізованих укриттів, здатних витримати удар. “Ми досить вразливі. У нас є багато цінних активів, які надзвичайно дорогі”, — додав у свою чергу генерал у відставці Стенлі Маккрістал.

У доповіді Інституту Гудзона Шугарт і його колега Тімоті Волтон зазначають, що у разі конфлікту з Китаєм ударна міць Народно-визвольної армії може бути спрямована саме на американські літаки на базах, включно з тими, що розташовані в самих США.

Видання Air and Space Forces також звертає увагу на те, що навіть найважливіша база США в Тихому океані — авіабаза Андерсон на острові Гуам — не має захищених ангарів для дорогих літаків, таких як бомбардувальники B-2 вартістю $2 млрд. У свою чергу, генерал Алвін застерігає: “F-47 — дивовижний літак, але він загине на землі, якщо ми його не захистимо”.

Наразі посилення захисту баз не має такого ж фінансування, як нові наступальні проєкти, наприклад, бомбардувальники B-21 чи система протиракетного захисту “Золотий купол”, запропонована Дональдом Трампом.

Проте досвід України показує ефективність нестандартних рішень.

1 червня 2025 року СБУ провела унікальну спецоперацію "Павутина" — удар по чотирьох російських авіабазах: “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. За словами голови СБУ Василя Малюка, в результаті атаки було знищено або пошкоджено до 41 російського військового літака, а загальні втрати ворога можуть перевищувати $7 мільярдів.

Українські дрони запускались безпосередньо з території росії — з мобільних вантажівок, які маскували FPV-дрони під дерев’яні будиночки. Завдяки дистанційному відкриттю дахів дрони вирушили прямо до цілей, а оператори в реальному часі коригували удари.

Ця операція змусила навіть критиків України визнати нову реальність: великі території й далекі тилові бази — більше не гарантія безпеки. І це справедливо як для росії, так і для США.