Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Атаки на цивільні райони в Карабаху можуть прирівняти до воєнних злочинів - ООН

Крім того, вона висловила глибоке занепокоєння у зв'язку з поширеними відеозаписами, на яких азербайджанські військові страчують двох узятих у полон вірменських солдатів
Вона зазначила, що в ООН закликали сторони конфлікту "вжити всіх практично здійсненних заходів, щоб уникнути або принаймні мінімізувати втрати людських життів і руйнування цивільної інфраструктури".
Атаки на цивільні райони в Карабаху можуть прирівняти до воєнних злочинів - ООН Фото: з вільних джерел

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет у понеділок засудила обстріли районів проживання мирного населення в Нагірному Карабаху і вказала на те, що такі напади можуть бути розцінені як воєнні злочини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Атаки, які здійснюються у порушення принципів вибірковості та принципів співмірності, можуть бути зараховані до воєнних злочинів", - йдеться в заяві Бачелет.

Вона зазначила, що в ООН закликали сторони конфлікту "вжити всіх практично здійсненних заходів, щоб уникнути або принаймні мінімізувати втрати людських життів і руйнування цивільної інфраструктури".

"Замість цього будинки зруйновані, вулиці перетворені на руїни, а люди вимушені втікати й шукати притулку в підвальних приміщеннях", - заявила Бачелет.

Крім того, вона висловила глибоке занепокоєння у зв'язку з поширеними відеозаписами, на яких азербайджанські військові страчують двох узятих у полон вірменських солдатів.

"Хоча в соціальних мережах поширюють багато фейкових знімків, ретельні розслідування, проведені журналістськими організаціями, засвідчили, що на цих відео, ймовірно, зафіксовані азербайджанські військові, що свавільно стратили двох узятих у полон вірмен у військовій формі, і ця інформація викликає глибоке занепокоєння", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що президент Азербайджану назвав умови припинення вогню у Нагірному Карабаху

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2020 11:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.