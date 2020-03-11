Атаки на цивільні райони в Карабаху можуть прирівняти до воєнних злочинів - ООН
Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет у понеділок засудила обстріли районів проживання мирного населення в Нагірному Карабаху і вказала на те, що такі напади можуть бути розцінені як воєнні злочини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Атаки, які здійснюються у порушення принципів вибірковості та принципів співмірності, можуть бути зараховані до воєнних злочинів", - йдеться в заяві Бачелет.
Вона зазначила, що в ООН закликали сторони конфлікту "вжити всіх практично здійсненних заходів, щоб уникнути або принаймні мінімізувати втрати людських життів і руйнування цивільної інфраструктури".
"Замість цього будинки зруйновані, вулиці перетворені на руїни, а люди вимушені втікати й шукати притулку в підвальних приміщеннях", - заявила Бачелет.
Крім того, вона висловила глибоке занепокоєння у зв'язку з поширеними відеозаписами, на яких азербайджанські військові страчують двох узятих у полон вірменських солдатів.
"Хоча в соціальних мережах поширюють багато фейкових знімків, ретельні розслідування, проведені журналістськими організаціями, засвідчили, що на цих відео, ймовірно, зафіксовані азербайджанські військові, що свавільно стратили двох узятих у полон вірмен у військовій формі, і ця інформація викликає глибоке занепокоєння", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що президент Азербайджану назвав умови припинення вогню у Нагірному Карабаху
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