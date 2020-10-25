ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що Баку готовий сісти за стіл переговорів щодо припинення вогню у Нагірному Карабаху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Азербайджану назвав умови припинення вогню у Нагірному Карабаху
Він також зазначив, що інші країни регіону повинні уникати участі у конфлікті
Фото: azerbaijan-irs.com
Як передає "Укрінформ", про це він заявив в інтерв'ю Fox News.
"Ми готові погодитися на припинення вогню", - сказав він і додав, що такий крок можливий після того, як Вірменія вийде за межі того, що Азербайджан називає "окупованим" прикордонним регіоном.
Він також зазначив, що інші країни регіону повинні уникати участі у конфлікті.
"Наша позиція полягає в тому, що всі регіональні країни повинні уникати прямої участі у конфлікті. Ми цілком проти "інтернаціоналізації конфлікту"" - сказав Алієв.
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