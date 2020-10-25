Президент Азербайджану назвав умови припинення вогню у Нагірному Карабаху

Він також зазначив, що інші країни регіону повинні уникати участі у конфлікті

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що Баку готовий сісти за стіл переговорів щодо припинення вогню у Нагірному Карабаху.

Як передає "Укрінформ", про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

"Ми готові погодитися на припинення вогню", - сказав він і додав, що такий крок можливий після того, як Вірменія вийде за межі того, що Азербайджан називає "окупованим" прикордонним регіоном.

Він також зазначив, що інші країни регіону повинні уникати участі у конфлікті.

"Наша позиція полягає в тому, що всі регіональні країни повинні уникати прямої участі у конфлікті. Ми цілком проти "інтернаціоналізації конфлікту"" - сказав Алієв.