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Азербайджан та Вірменія звинувачують один одного в обстрілі міст

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що вірменські збройні сили обстріляли місто Гянджа.
Азербайджан та Вірменія звинувачують один одного в обстрілі міст Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє міністерство оборони Азербайджану у Фейсбук.

"Місто Гянджа знову зазнало обстрілу. Вірменські збройні сили знову обстрілюють місто Гянджа", - йдеться у дописі.

Ці твердження вірменська сторона спростовує, повідомляє агенція Aysor.

Азербайджанська сторона поширює неправдиву інформацію, ніби підрозділи "армії оборони" (невизнаної республіки Нагірний Карабах - ред.) обстрілюють місто Гянджа.

"Згадані твердження є абсолютною брехнею та не відповідають дійсності", - заявили в армії оборони Нагірного Карабаху.

В свою чергу, Вірменія звинувачує Азербайджан в обстрілі міста Степанакерт у Нагірному Карабаху, повідомляє Public Radio of Armenia.

Нагадаємо, що Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Нагірному Карабаху та обмін полоненими

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11 10 2020 14:25
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