Азербайджан та Вірменія звинувачують один одного в обстрілі міст
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє міністерство оборони Азербайджану у Фейсбук.
"Місто Гянджа знову зазнало обстрілу. Вірменські збройні сили знову обстрілюють місто Гянджа", - йдеться у дописі.
Ці твердження вірменська сторона спростовує, повідомляє агенція Aysor.
Азербайджанська сторона поширює неправдиву інформацію, ніби підрозділи "армії оборони" (невизнаної республіки Нагірний Карабах - ред.) обстрілюють місто Гянджа.
"Згадані твердження є абсолютною брехнею та не відповідають дійсності", - заявили в армії оборони Нагірного Карабаху.
В свою чергу, Вірменія звинувачує Азербайджан в обстрілі міста Степанакерт у Нагірному Карабаху, повідомляє Public Radio of Armenia.
Нагадаємо, що Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Нагірному Карабаху та обмін полоненими
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