Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Нагірному Карабаху та обмін полоненими

Бої в регіоні тривали з 27 вересня

Вірменія та Азербайджан домовилися з 12:00 (11:00 за Києвом) 10 жовтня припинити вогонь у Нагірному Карабаху та провести обмін полоненими й тілами загиблих.

Обмін полоненими має відбутися за посередництва "Червоного Хреста", повідомляє "Громадське",.

Переговори очільників МЗС Вірменії та Азербайджану за посередництва Росії тривали понад 10 годин у Москві. Ось про що вони домовилися:

Припинити вогонь для обміну полоненими та іншими утримуваними, тілами загиблих, що відбудеться за посередництва та за критеріями "Червоного Хреста";

Додатково погодити параметри режиму припинення вогню;

Вірменія та Азербайджан за посередництва Мінської групи ОБСЄ приступають до перемовин для мирного врегулювання конфлікту;

Підтвердили незмінність формату перемовин.

Як передають "РИА Новости", у місті Степанакерт, столиці невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, всю ніч та зранку було тихо, без боїв.