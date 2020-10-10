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Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Нагірному Карабаху та обмін полоненими

Бої в регіоні тривали з 27 вересня
Вірменія та Азербайджан домовилися з 12:00 (11:00 за Києвом) 10 жовтня припинити вогонь у Нагірному Карабаху та провести обмін полоненими й тілами загиблих.
Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир Фото: AFP

Обмін полоненими має відбутися за посередництва "Червоного Хреста", повідомляє "Громадське",.

Переговори очільників МЗС Вірменії та Азербайджану за посередництва Росії тривали понад 10 годин у Москві. Ось про що вони домовилися:

  • Припинити вогонь для обміну полоненими та іншими утримуваними, тілами загиблих, що відбудеться за посередництва та за критеріями "Червоного Хреста";

  • Додатково погодити параметри режиму припинення вогню;

  • Вірменія та Азербайджан за посередництва Мінської групи ОБСЄ приступають до перемовин для мирного врегулювання конфлікту;

  • Підтвердили незмінність формату перемовин.

Як передають "РИА Новости", у місті Степанакерт, столиці невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, всю ніч та зранку було тихо, без боїв.

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10 10 2020 10:59
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