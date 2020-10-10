Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Нагірному Карабаху та обмін полоненими
Обмін полоненими має відбутися за посередництва "Червоного Хреста", повідомляє "Громадське",.
Переговори очільників МЗС Вірменії та Азербайджану за посередництва Росії тривали понад 10 годин у Москві. Ось про що вони домовилися:
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Припинити вогонь для обміну полоненими та іншими утримуваними, тілами загиблих, що відбудеться за посередництва та за критеріями "Червоного Хреста";
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Додатково погодити параметри режиму припинення вогню;
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Вірменія та Азербайджан за посередництва Мінської групи ОБСЄ приступають до перемовин для мирного врегулювання конфлікту;
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Підтвердили незмінність формату перемовин.
Як передають "РИА Новости", у місті Степанакерт, столиці невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, всю ніч та зранку було тихо, без боїв.
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