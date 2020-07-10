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Прем'єр Вірменії: Єреван готовий до компромісів, якщо на них піде Баку

Пашинян також звинуватив у ескалації конфлікту Туреччину та висловив упевненість, що Росія у разі потреби та загрози безпеці Вірменії захистить його країну
"Врегулювання конфліктів повинно грунтуватися на компромісах. Нагірний Карабах і Вірменія готові піти на поступки настільки, наскільки готовий піти на поступки Азербайджан", - процитувала Пашиняна його прессекретар на Мане Геворкян на своїй сторінці у Facebook.
Прем Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність Єревана іти на компроміси в конфлікті навколо Нагірного Карабаху, але лише за умови аналогічних кроків з боку Баку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю агентству AFP.

"Врегулювання конфліктів повинно грунтуватися на компромісах. Нагірний Карабах і Вірменія готові піти на поступки настільки, наскільки готовий піти на поступки Азербайджан", - процитувала Пашиняна його прессекретар на Мане Геворкян на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що навела повну цитату, "щоб уникнути спекуляцій", тому що низка ЗМІ нібито вирвали ці слова з контексту, написавши, що Вірменія готова піти на поступки.

Пашинян також звинуватив у ескалації конфлікту Туреччину та висловив упевненість, що Росія у разі потреби та загрози безпеці Вірменії захистить його країну.

Європейський суд з прав людини закликав Туреччину утриматися від військових дій у конфлікті в Нагірному Карабаху. 

Суд нагадав, що 29 вересня вже закликав Азербайджан та Вірменію утримуватися від військових дій, які можуть спричинити порушення прав цивільного населення.

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07 10 2020 12:05
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