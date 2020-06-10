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Навальний виключає варіант, за якого він не повернеться у Росію

Опозиціонер не знає, скільки часу проведе в Німеччині, можливо, це триватиме два місяці
Російський політик Олексій Навальний у першому після отруєння великому відеоінтерв'ю журналісту Юрію Дудю заявив, що він обов'язково повернеться в Росію, а також знову звинуватив в його отруєнні президента РФ Володимира Путіна.
Навальний виключає варіант, за якого він не повернеться у Росію Фото: Гордон

Інтерв'ю розміщене в Ютуб-каналі "вДудь", зазначає "Укрінформ".

Під час бесіди Навальний з-поміж іншого розповів про плани щодо повернення в Росію. За його словами, він не знає, скільки часу проведе в Німеччині, можливо, це триватиме два місяці. При цьому опозиціонер виключив варіант, за якого він не зможе повернутися в Росію.

Політик вкотре заявив, що до його отруєння причетний президент Росії Володимир Путін: "Моя версія полягає в тому, що це зробили співробітники або ФСБ, або СЗР за вказівкою, звичайно, безумовно, Путіна".

У записі відеоінтерв'ю також брала участь дружина опозиціонера Юлія Навальна.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву 20 серпня, його екстрено госпіталізували до лікарні Омська. За два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок", що згодом підтвердили лабораторії Франції і Швеції. Наразі матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все відкидає.

Нагадаємо, що 23 вересня Навального виписали зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте"

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06 10 2020 12:44
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