Навального виписали зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте"

Де він проходив лікування після отруєння "Новічком"

Російський опозиціонер Алєксєй Навальний виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте".

"Стан пацієнта поліпшився настільки, що він був виписаний зі стаціонару. Алєксєй Навальний лікувався в "Шаріте" 32 дні, з них 24 дні в реанімації. Виходячи з його поточного стану, лікарі вважають, що повне одужання можливе. Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння", - йдеться в заяві, зазначає "Європейська правда".

Відзначається, що рішення оприлюднити подробиці стану здоров'я Навального було прийнято після консультації з пацієнтом і його дружиною.

Нагадаємо, що Навальний планує повернутися в Росію, як тільки одужає