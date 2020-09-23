ПОЛІТИКА НОВИНИРосійський опозиціонер Алєксєй Навальний виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Навального виписали зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте"
Де він проходив лікування після отруєння "Новічком"
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
"Стан пацієнта поліпшився настільки, що він був виписаний зі стаціонару. Алєксєй Навальний лікувався в "Шаріте" 32 дні, з них 24 дні в реанімації. Виходячи з його поточного стану, лікарі вважають, що повне одужання можливе. Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння", - йдеться в заяві, зазначає "Європейська правда".
Відзначається, що рішення оприлюднити подробиці стану здоров'я Навального було прийнято після консультації з пацієнтом і його дружиною.
Нагадаємо, що Навальний планує повернутися в Росію, як тільки одужає
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