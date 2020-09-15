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Навальний планує повернутися в Росію, як тільки одужає, - NYT

"Він повністю обізнаний про свій стан, він повністю обізнаний про те, що сталося, і він повністю обізнаний про те, де знаходиться"
Російський опозиціонер Олексій Навальний поговорив з німецьким прокурором про замах на його життя і сказав, що планує повернутися в Росію, як тільки одужає. Він повністю обізнаний про свій стан і що з ним сталося.
Навальний планує повернутися в Росію, як тільки одужає, - NYT Олексій Навальний. Фото: blogkislorod.ru

Про це заявив високопоставлений співробітник служби безпеки Німеччини, повідомляє New York Times, передає РБК - Україна.

У бесіді з прокурором Німеччини Навальний відмовився задовольнити прохання Росії про спільне розслідування справи з Німеччиною.

"Він повністю обізнаний про свій стан, він повністю обізнаний про те, що сталося, і він повністю обізнаний про те, де знаходиться", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Навальний заявив, що планує повернутися в Росію і продовжити свою діяльність.

"Він не збирається переїжджати до Німеччини. Він хоче повернутися додому, в Росію, і він хоче продовжити свою місію", - сказав співрозмовник видання. .

Раніше повідомлялося, що Навальний, який знаходиться на лікуванні в Німеччині, вже самостійно встає з ліжка.

Нагадаємо, що в заяві німецького уряду наголошується, що тепер вже три лабораторії незалежно одна від одної представили докази того, що причиною отруєння Навального стала нервово-паралітична речовина з групи "Новічок".

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15 09 2020 10:20
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