Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Австралія ввела санкції проти 14 росіян через смерть Навального

03 вересня 2025, 14:08
Австралія ввела санкції проти 14 росіян через смерть Навального
Фото: Freedman Club
Австралія вже не вперше застосовує санкції у зв’язку зі смертю Навального.

Уряд Австралії запровадив нові санкції проти 14 російських громадян, яких підозрюють у причетності до смерті опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в заяві прем’єр-міністерки Австралії, сенаторки Пенні Вонг.

Санкції передбачають фінансові заборони та заборону на в’їзд до Австралії. За словами Вонг, обмеження спрямовані проти тих, хто відповідальний за придушення політичних свобод у росії та підтримку незаконного вторгнення в Україну.

Хто потрапив у список

  • російські ЗМІ повідомляють, що до санкційного переліку увійшли:
  • мільярдер і соратник путіна Ільгам Рагімов;
  • олігарх, співзасновник УГМК Андрій Козіцин;
  • син експрезидента Татарстану Радик Шаймієв;
  • заступник мера Москви Максим Ліксутов;
  • колишня перша заступниця голови Центробанку РФ Ксенія Юдаєва;
  • заступник голови МНС, екс-прокурор Москви Денис Попов;
  • колишній віце-прем’єр рф Юрій Борисов;
  • медіаменеджерка, наближена до кремля, Крістіна Потупчик.

Реакція Австралії

"росія не провела незалежного та прозорого розслідування смерті пана Навального, а Австралія вважає винними президента путіна та російський уряд", — наголосила Вонг.

Вона також повідомила про заплановану зустріч із дружиною політика Юлією Навальною.

Австралія вже не вперше застосовує санкції у зв’язку зі смертю Навального. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну уряд країни ухвалив три пакети обмежень проти осіб, причетних до отруєння, жорстокого поводження та загибелі опозиціонера.

Австраліясанкціі проти росіїОлексій Навальний

Останні матеріали

Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється