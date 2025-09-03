Австралія ввела санкції проти 14 росіян через смерть Навального

Австралія вже не вперше застосовує санкції у зв’язку зі смертю Навального.

Уряд Австралії запровадив нові санкції проти 14 російських громадян, яких підозрюють у причетності до смерті опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в заяві прем’єр-міністерки Австралії, сенаторки Пенні Вонг.

Санкції передбачають фінансові заборони та заборону на в’їзд до Австралії. За словами Вонг, обмеження спрямовані проти тих, хто відповідальний за придушення політичних свобод у росії та підтримку незаконного вторгнення в Україну.

Хто потрапив у список

російські ЗМІ повідомляють, що до санкційного переліку увійшли:

мільярдер і соратник путіна Ільгам Рагімов;

олігарх, співзасновник УГМК Андрій Козіцин;

син експрезидента Татарстану Радик Шаймієв;

заступник мера Москви Максим Ліксутов;

колишня перша заступниця голови Центробанку РФ Ксенія Юдаєва;

заступник голови МНС, екс-прокурор Москви Денис Попов;

колишній віце-прем’єр рф Юрій Борисов;

медіаменеджерка, наближена до кремля, Крістіна Потупчик.

Реакція Австралії

"росія не провела незалежного та прозорого розслідування смерті пана Навального, а Австралія вважає винними президента путіна та російський уряд", — наголосила Вонг.

Вона також повідомила про заплановану зустріч із дружиною політика Юлією Навальною.

Австралія вже не вперше застосовує санкції у зв’язку зі смертю Навального. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну уряд країни ухвалив три пакети обмежень проти осіб, причетних до отруєння, жорстокого поводження та загибелі опозиціонера.