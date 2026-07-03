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ЄС запровадив санкції проти шістьох росіян, причетних до смерті Навального

03 липня 2026, 20:22
ЄС запровадив санкції проти шістьох росіян, причетних до смерті Навального
Фото: з вільних джерел
Під санкції потрапили вчені, пов'язані з розробкою хімзброї.

Євросоюз запровадив санкції проти шістьох росіян, яких вважає причетними до розробки хімічної зброї, зокрема речовини епібатидин, сліди якої виявили в тілі Олексія Навального після його смерті.

Про це повідомила Рада ЄС.

ЄС заморозив активи росіян, заборонив будь-кому в ЄС переказувати їм гроші чи передавати майно, а також закрив для них в'їзд до країн Союзу.

До санкційного списку увійшли вчені та дослідники, які працювали з епібатидином. Зокрема, санкції запровадили проти керівника лабораторії наукового центру "Сигнал" Ігоря Бабкіна та керівника одного з підрозділів Військової академії радіологічного, хімічного та біологічного захисту Михайла Гуцалюка. Крім того, під санкції потрапила аналітикиня Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології Ірина Дерев'ягіна – установу, де вона працює, називають головною в російській програмі зі створення хімічної зброї.

Загалом ЄС вже запровадив санкції проти 31 людини та шести організацій, які брали участь у використанні та поширенні хімічної зброї.

Нагадаємо, Навальний помер 16 лютого 2024 року в колонії. Після незалежних досліджень Британія, Німеччина, Франція, Нідерланди та Швеція заявили, що в зразках тканин його тіла виявили отруйну речовину. Його родина та соратники звинувачують у смерті політика російську владу.

Олексій НавальнийсанкціїЄвросоюз

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