Навальна розповіла, унаслідок чого в російській колонії помер її чоловік

17 вересня 2025, 13:53
Фото: з вільних джерел
Вдова російського опозиційного політика заявила, що незалежні лабораторії щонайменше двох країн підтвердили - Олексій Навальний був отруєний
Російська опозиціонерка Юлія Навальна  заявила, що смерть її чоловіка Олексія Навального в російській колонії настала внаслідок отруєння.
 
Про це вона написала у Telegram.
 
Навальний помер у виправній колонії №3, відомій як "Полярний вовк", у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу (рф). За словами його дружини, того самого місяця вдалося отримати й передати до лабораторії однієї із західних країн біологічні матеріали.
"Кілька місяців тому я дізналася, що результати отримано, уже дві лабораторії двох країн незалежно одна від одної дійшли висновку, що Олексія отруїли", – написала Навальна.
 
Опозиціонерка зазначила, що не знає, що їй робити далі.
 
"Громадянина росії вбито. Убито на території росії. Уся доказова база також знаходиться там. Жодних юридичних підстав порушувати й вести кримінальну справу в західних країн немає", – підкреслила вона.
 
Окрім цього, за словами Навальної, є "політичні міркування".
 
"Завжди є купа причин, чому не опублікувати цієї інформації. Не хочеться, щоб незручна правда вилізла в невідповідний момент. Тому офіційних результатів, де написано, якою отрутою він був отруєний, ми отримати не можемо. Але ми всі заслуговуємо цю правду знати. Я вимагаю, щоб результати досліджень того, чим саме було отруєно мого чоловіка, Олексія Навального, розкрили", – наголосила опозиціонерка. 
 
Олексій Навальнийвійна в Україніросія окупанти

