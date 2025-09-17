Навальна розповіла, унаслідок чого в російській колонії помер її чоловік

Російська опозиціонерка Юлія Навальна заявила, що смерть її чоловіка Олексія Навального в російській колонії настала внаслідок отруєння.

Навальний помер у виправній колонії №3, відомій як "Полярний вовк", у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу (рф). За словами його дружини, того самого місяця вдалося отримати й передати до лабораторії однієї із західних країн біологічні матеріали.

"Кілька місяців тому я дізналася, що результати отримано, уже дві лабораторії двох країн незалежно одна від одної дійшли висновку, що Олексія отруїли", – написала Навальна.

Опозиціонерка зазначила, що не знає, що їй робити далі.

"Громадянина росії вбито. Убито на території росії. Уся доказова база також знаходиться там. Жодних юридичних підстав порушувати й вести кримінальну справу в західних країн немає", – підкреслила вона.

Окрім цього, за словами Навальної, є "політичні міркування".

"Завжди є купа причин, чому не опублікувати цієї інформації. Не хочеться, щоб незручна правда вилізла в невідповідний момент. Тому офіційних результатів, де написано, якою отрутою він був отруєний, ми отримати не можемо. Але ми всі заслуговуємо цю правду знати. Я вимагаю, щоб результати досліджень того, чим саме було отруєно мого чоловіка, Олексія Навального, розкрили", – наголосила опозиціонерка.