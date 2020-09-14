Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"
Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".
"Організація з заборони хімічної зброї включилася в аналіз доказів. Крім того, ще дві міжнародні лабораторії надали виявлення нервового агента з групи "Новічок" в якості причини отруєння" ,- написав він у Твіттері.
В заяві німецького уряду наголошується, що тепер вже три лабораторії незалежно одна від одної представили докази того, що причиною отруєння Навального стала нервово-паралітична речовина з групи "Новічок".
"Ми знову закликаємо Росію пояснити, що сталося. Ми знаходимося в тісному контакті з нашими європейськими партнерами щодо подальших кроків" ,- йдеться у заяві.
На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок". Факт отруєння підтвердила лабораторія Бундесверу.
Нагадаємо, що охорону клініки, де лікується Навальний, посилили через можливий новий напад
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