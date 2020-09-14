Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"

В заяві німецького уряду наголошується, що тепер вже три лабораторії незалежно одна від одної представили докази того, що причиною отруєння Навального стала нервово-паралітична речовина з групи "Новічок".

Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".

"Організація з заборони хімічної зброї включилася в аналіз доказів. Крім того, ще дві міжнародні лабораторії надали виявлення нервового агента з групи "Новічок" в якості причини отруєння" ,- написав він у Твіттері.

В заяві німецького уряду наголошується, що тепер вже три лабораторії незалежно одна від одної представили докази того, що причиною отруєння Навального стала нервово-паралітична речовина з групи "Новічок".

"Ми знову закликаємо Росію пояснити, що сталося. Ми знаходимося в тісному контакті з нашими європейськими партнерами щодо подальших кроків" ,- йдеться у заяві.

На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок". Факт отруєння підтвердила лабораторія Бундесверу.

Нагадаємо, що охорону клініки, де лікується Навальний, посилили через можливий новий напад