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Охорону клініки, де лікується Навальний, посилили через можливий новий напад

Поліція в Берліні хоче запобігти подальшим спробам замаху
Цей захід є відповіддю на поліпшення стану здоров'я Навального. У понеділок в Шаріте оголосили, що Навальний виведений зі штучної коми, з того часу його стан покращився.
Охорону клініки, де лікується Навальний, посилили через можливий новий напад Фото: EPA/UPG

Кримінальна поліція федеральної землі Берлін посилила заходи безпеки щодо російського опозиційного політика Алексєя Навального, який перебуває на лікуванні у клініці Шаріте після спроби отруєння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що після спільного розслідування Spiegel і слідчої платформи Bellingcat як кількість офіцерів, так і щільність контролю були збільшені навколо клініки.

Цей захід є відповіддю на поліпшення стану здоров'я Навального. У понеділок в Шаріте оголосили, що Навальний виведений зі штучної коми, з того часу його стан покращився.

Повідомляється, що поліція в Берліні хоче запобігти подальшим спробам замаху. Подібні спроби не виключаються з поліпшенням стану Навального, який зможе приймати все більше відвідувачів.

Згідно з інформацією від Bellingcat і Spiegel, Навальний знову може говорити і, ймовірно, може згадати подробиці дня до свого падіння на борту літака з Томська до Москви. Його заяви можуть бути небезпечні для тих, хто стоїть за нападом.

Минулого тижня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії відповідей

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10 09 2020 10:59
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