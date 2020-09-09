Отруєння Навального: країни G7 вимагають від Росії відповідей
Глави МЗС країн Групи семи (G7) вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Алексєя Навального і покарати винних.
Про це йдеться у заяві міністрів, повідомляє "Європейська правда".
"Ми, міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також високий представник Європейського союзу одноголосно і рішуче засуджуємо доведене отруєння Алексєя Навального" ,- йдеться у заяві.
Як зазначається, Німеччина поінформувала партнерів по G7 про те, що клінічні та токсикологічні дослідження німецьких медичних фахівців і спеціальної лабораторії Бундесверу показали, що Навальний став жертвою нападу із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок", розробленої Росією .
"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію негайно і повністю прояснити, хто несе відповідальність за цю огидну отруйну атаку, і притягнути винних до відповідальності у світлі зобов'язань Росії за Конвенцією про заборону хімічної зброї", - наголосили міністри.
Вони називають напад на Навального ще одним важким ударом по демократії і політичному плюралізму в Росії.
"Він становить серйозну загрозу для всіх тих, хто працює над захистом політичних і громадянських свобод, які Росія зобов'язалася гарантувати. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права і гарантувати ці права, включаючи право на свободу вираження думок, своїм громадянам" ,- йдеться у заяві.
Алексєй Навальний, відомий критик президента Владіміра Путіна, був доставлений до Німеччини минулого місяця після того, як втратив свідомість під час польоту з Томська в Москву.
Німеччина дійшла до висновку, що він був отруєний "Новічком".
Нагадаємо, що Навального вивели з коми
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