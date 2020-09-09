Отруєння Навального: країни G7 вимагають від Росії відповідей

Вони називають напад на Навального ще одним важким ударом по демократії і політичному плюралізму в Росії

"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію негайно і повністю прояснити, хто несе відповідальність за цю огидну отруйну атаку, і притягнути винних до відповідальності у світлі зобов'язань Росії за Конвенцією про заборону хімічної зброї", - наголосили міністри.

Глави МЗС країн Групи семи (G7) вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Алексєя Навального і покарати винних.

Про це йдеться у заяві міністрів, повідомляє "Європейська правда".

"Ми, міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також високий представник Європейського союзу одноголосно і рішуче засуджуємо доведене отруєння Алексєя Навального" ,- йдеться у заяві.

Як зазначається, Німеччина поінформувала партнерів по G7 про те, що клінічні та токсикологічні дослідження німецьких медичних фахівців і спеціальної лабораторії Бундесверу показали, що Навальний став жертвою нападу із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок", розробленої Росією .

"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо Росію негайно і повністю прояснити, хто несе відповідальність за цю огидну отруйну атаку, і притягнути винних до відповідальності у світлі зобов'язань Росії за Конвенцією про заборону хімічної зброї", - наголосили міністри.

Вони називають напад на Навального ще одним важким ударом по демократії і політичному плюралізму в Росії.

"Він становить серйозну загрозу для всіх тих, хто працює над захистом політичних і громадянських свобод, які Росія зобов'язалася гарантувати. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права і гарантувати ці права, включаючи право на свободу вираження думок, своїм громадянам" ,- йдеться у заяві.

Алексєй Навальний, відомий критик президента Владіміра Путіна, був доставлений до Німеччини минулого місяця після того, як втратив свідомість під час польоту з Томська в Москву.

Німеччина дійшла до висновку, що він був отруєний "Новічком".

Нагадаємо, що Навального вивели з коми