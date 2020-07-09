ПОЛІТИКА НОВИНИРосійського опозиціонера Олексія Навального виведено зі штучної коми, його стан покращився. Зараз політика поступово відключають від штучної вентиляції легенів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Навального вивели з коми
"Штучна кома пацієнта, підтримувана ліками, закінчилася. Пацієнта поступово відключають від ШВЛ. Він реагує на те, що з ним говорять. Не виключені віддалені наслідки важкого отруєння",
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Про це йдеться в повідомленні на сайті клініки "Шаріте", передає РБК - Україна.
Повідомляється, що стан здоров'я Навального, який з 22 серпня проходить лікування в "Шаріте", покращився.
"Штучна кома пацієнта, підтримувана ліками, закінчилася. Пацієнта поступово відключають від ШВЛ. Він реагує на те, що з ним говорять. Не виключені віддалені наслідки важкого отруєння", - додали в клініці.
У "Шаріте" додали, що виступили з публічним повідомленням з дозволу дружини Навального.
Нагадаємо, що глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що є "багато ознак" причетності російської держави до отруєння опозиціонера Олексія Навального. Тепер все залежить від Москви.
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