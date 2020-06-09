МЗС Німеччини: є багато ознак участі Москви в отруєнні Навального
Про це він сказав в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає РБК - Україна.
При цьому він зазначив, що тему з Навальним не варто звужувати до дискусій про будівництво "Північного потоку-2".
Він також нагадав, що понад 100 компаній, половина яких німецькі, беруть участь у будівництві газопроводу. Крім того, в реалізації "Північного потоку-2" залучені 12 країн ЄС.
"Ми очікуємо від російського уряду, що він розслідує цей тяжкий злочин. Якщо він не має жодного відношення до нападу, то має бути сам зацікавлений в тому, щоб довести це на основі фактів", - сказав глава МЗС.
Він також підкреслив, що якщо найближчими днями з боку Росії не буде жодних дій у рамках розслідування, Німеччині і її партнерам "доведеться обговорити відповідь".
Раніше видання Bloomberg писало, що коаліція канцлера Німеччини Ангели Меркель не хоче відмовлятися від участі в "Північному потоці-2", попри тиск через Навального.
Нагадаємо, що сліди бойової речовини "Новічок" знайшли не тільки в організмі отруєного Олексія Навального (російський опозиціонер), але й на його речах, зокрема, у пляшці з водою. Однак немає підтверджень тому, що отрута потрапила до організма Навального саме з цією водою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- ВІДЕО Тіхановська записала ще одне відеозвернення
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі