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МЗС Німеччини: є багато ознак участі Москви в отруєнні Навального

"Ми очікуємо від російського уряду, що він розслідує цей тяжкий злочин"
Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що є "багато ознак" причетності російської держави до отруєння опозиціонера Олексія Навального. Тепер все залежить від Москви.
МЗС Німеччини: є багато ознак участі Москви в отруєнні Навального Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає РБК - Україна.

При цьому він зазначив, що тему з Навальним не варто звужувати до дискусій про будівництво "Північного потоку-2".

Він також нагадав, що понад 100 компаній, половина яких німецькі, беруть участь у будівництві газопроводу. Крім того, в реалізації "Північного потоку-2" залучені 12 країн ЄС.

"Ми очікуємо від російського уряду, що він розслідує цей тяжкий злочин. Якщо він не має жодного відношення до нападу, то має бути сам зацікавлений в тому, щоб довести це на основі фактів", - сказав глава МЗС.

Він також підкреслив, що якщо найближчими днями з боку Росії не буде жодних дій у рамках розслідування, Німеччині і її партнерам "доведеться обговорити відповідь".

enlightened Раніше видання Bloomberg писало, що коаліція канцлера Німеччини Ангели Меркель не хоче відмовлятися від участі в "Північному потоці-2", попри тиск через Навального.

Нагадаємо, що сліди бойової речовини "Новічок" знайшли не тільки в організмі отруєного Олексія Навального (російський опозиціонер), але й на його речах, зокрема, у пляшці з водою. Однак немає підтверджень тому, що отрута потрапила до організма Навального саме з цією водою.

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06 09 2020 12:00
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