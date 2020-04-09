Сліди "Новічка" знайшли в організмі та на речах Навального, - Spiegel
Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела, передає РБК - Україна.
Видання пише, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після того, як підтвердилося отруєння Навального, зібрала лише шість міністрів, щоб не притягувати велику увагу скликанням повного кабінету безпеки. На зустрічі представник Мюнхенського інституту фармакології та токсикології Бундесверу заявив, що знайдена отрута відноситься до групи нервнопаралитических агентів "Новічок".
"Сліди були виявлені не тільки в зразках крові, сечі і шкіри Навального, але і на пляшці, яку він брав з собою в поїздку... Імовірно, Навальний випив із пляшки, коли вже був отруєний, і залишив на ній сліди отрути", - пише Spiegel.
Нагадаємо, що північноатлантичний альянс НАТО після інциденту з отруєнням Олексія Навального (російського опозиціонера) вимагає від Росії розкрити програму виробництва бойової речовини "Новічок". Дані необхідно надати Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО).
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