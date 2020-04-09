НАТО вимагає від Росії розкрити програму "Новічок"

"Німеччина поінформувала союзників про висновки своїх фахівців щодо отруєння Олексія Навального. Всі союзники НАТО засуджують цей напад"

Північноатлантичний альянс НАТО після інциденту з отруєнням Олексія Навального (російського опозиціонера) вимагає від Росії розкрити програму виробництва бойової речовини "Новічок". Дані необхідно надати Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО).

Про це у своєму Twitter заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК - Україна.

"Німеччина поінформувала союзників про висновки своїх фахівців щодо отруєння Олексія Навального. Всі союзники НАТО засуджують цей напад. Ми закликаємо Росію надати ОЗХО повну інформацію про програму "Новічок", - заявив він.

Також сьогодні на прес-конференції він зазначив, що країни НАТО обговорюють можливі заходи щодо Росії у зв'язку з отруєнням Навального, але поки не можна сказати, якими вони будуть.

"Будь-яке застосування хімічної зброї демонструє повну зневагу до людських життів і є неприйнятним порушенням міжнародних норм і правил", - додав він.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив позицію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він вважає, що проти РФ мають бути вжиті заходи.