НАТО вимагає від Росії розкрити програму "Новічок"
Про це у своєму Twitter заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК - Україна.
"Німеччина поінформувала союзників про висновки своїх фахівців щодо отруєння Олексія Навального. Всі союзники НАТО засуджують цей напад. Ми закликаємо Росію надати ОЗХО повну інформацію про програму "Новічок", - заявив він.
Також сьогодні на прес-конференції він зазначив, що країни НАТО обговорюють можливі заходи щодо Росії у зв'язку з отруєнням Навального, але поки не можна сказати, якими вони будуть.
"Будь-яке застосування хімічної зброї демонструє повну зневагу до людських життів і є неприйнятним порушенням міжнародних норм і правил", - додав він.
Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив позицію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він вважає, що проти РФ мають бути вжиті заходи.
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