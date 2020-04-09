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НАТО вимагає від Росії розкрити програму "Новічок"

"Німеччина поінформувала союзників про висновки своїх фахівців щодо отруєння Олексія Навального. Всі союзники НАТО засуджують цей напад"
Північноатлантичний альянс НАТО після інциденту з отруєнням Олексія Навального (російського опозиціонера) вимагає від Росії розкрити програму виробництва бойової речовини "Новічок". Дані необхідно надати Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО).
НАТО вимагає від Росії розкрити програму "Новічок" Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Про це у своєму Twitter заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК - Україна.

"Німеччина поінформувала союзників про висновки своїх фахівців щодо отруєння Олексія Навального. Всі союзники НАТО засуджують цей напад. Ми закликаємо Росію надати ОЗХО повну інформацію про програму "Новічок", - заявив він.

Також сьогодні на прес-конференції він зазначив, що країни НАТО обговорюють можливі заходи щодо Росії у зв'язку з отруєнням Навального, але поки не можна сказати, якими вони будуть.

"Будь-яке застосування хімічної зброї демонструє повну зневагу до людських життів і є неприйнятним порушенням міжнародних норм і правил", - додав він.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив позицію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він вважає, що проти РФ мають бути вжиті заходи.

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04 09 2020 14:40
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