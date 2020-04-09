Україна озвучила позицію по отруєнню Навального

"Україна виходить з того, що наразі наші партнери і всі ті, хто опонують політиці РФ мають задіяти дієвий механізм впливу на цю країну, включаючи застосування санкцій та перегляду політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив позицію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він вважає, що проти РФ мають бути вжиті заходи.

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.

Кулеба заявив, що немає підстав не довіряти німецькій лабораторії, яка встановила отруєння Навального.

"Для них (РФ, - ред.) не існує кордонів, коли їм треба когось отруїти... Це відбувається по всьому світу", - заявив він.

Кулеба заявив, що цей злочин не повинен залишитись безкарним.

"Україна виходить з того, що наразі наші партнери і всі ті, хто опонують політиці РФ мають задіяти дієвий механізм впливу на цю країну, включаючи застосування санкцій та перегляду політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", - заяив він.

Нагадаємо, що німецькі військові токсикологи з'ясували, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний бойовим речовиною з групи "Новічок". Використання цієї отрути потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.