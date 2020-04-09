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Україна озвучила позицію по отруєнню Навального

"Україна виходить з того, що наразі наші партнери і всі ті, хто опонують політиці РФ мають задіяти дієвий механізм впливу на цю країну, включаючи застосування санкцій та перегляду політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив позицію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він вважає, що проти РФ мають бути вжиті заходи.
Україна озвучила позицію по отруєнню Навального Фото : РБК - Україна

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.

Кулеба заявив, що немає підстав не довіряти німецькій лабораторії, яка встановила отруєння Навального.

"Для них (РФ, - ред.) не існує кордонів, коли їм треба когось отруїти... Це відбувається по всьому світу", - заявив він.

Кулеба заявив, що цей злочин не повинен залишитись безкарним.

"Україна виходить з того, що наразі наші партнери і всі ті, хто опонують політиці РФ мають задіяти дієвий механізм впливу на цю країну, включаючи застосування санкцій та перегляду політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", - заяив він.

Нагадаємо, що німецькі військові токсикологи з'ясували, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний бойовим речовиною з групи "Новічок". Використання цієї отрути потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.

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04 09 2020 12:20
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