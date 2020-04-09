Україна озвучила позицію по отруєнню Навального
Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.
Кулеба заявив, що немає підстав не довіряти німецькій лабораторії, яка встановила отруєння Навального.
"Для них (РФ, - ред.) не існує кордонів, коли їм треба когось отруїти... Це відбувається по всьому світу", - заявив він.
Кулеба заявив, що цей злочин не повинен залишитись безкарним.
"Україна виходить з того, що наразі наші партнери і всі ті, хто опонують політиці РФ мають задіяти дієвий механізм впливу на цю країну, включаючи застосування санкцій та перегляду політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", - заяив він.
Нагадаємо, що німецькі військові токсикологи з'ясували, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний бойовим речовиною з групи "Новічок". Використання цієї отрути потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.
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