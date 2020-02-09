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Навального отруїли бойовою отрутою з групи "Новічок"

"Були надані недвозначні докази наявності хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи "Новачок"
Німецькі військові токсикологи з'ясували, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний бойовим речовиною з групи "Новічок". Використання цієї отрути потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.
Навального отруїли бойовою отрутою з групи "Новічок" facebook.com/navalny

Про це йдеться в заяві представника Кабінету міністрів Німеччини Штеффана Зайберта, передає прес-служба уряду,передає РБК - Україна.

Повідомляється, що за ініціативою клініки "Шаріте" спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест.

"Були надані недвозначні докази наявності хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи "Новачок", - йдеться в заяві.

За словами Зайберта, канцлер Німеччини Ангела Меркель вже обговорила цю інформацію з міністром фінансів Олафом Шольцем, міністром закордонних справ Хайко Маасом та іншими членами уряду.

"Вражає, що Олексій Навальний став жертвою атаки із застосуванням хімічної отруйної речовини в Росії. Федеральний уряд (Німеччини, - ред.) найрішучішим чином засуджує цей напад. Російський уряд має пояснити подію", - додав він.

Також повідомляється, що про результати тесту повідомили дружині Навального. Крім того, Берлін проінформує російського посла і партнерів в ЄС і НАТО.

Очікується, що західні країни виступлять зі спільною реакцією на отруєння російського опозиціонера.
 
Нагадаємо, що російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив у реанімацію з отруєнням. Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
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02 09 2020 17:00
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