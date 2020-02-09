Навального отруїли бойовою отрутою з групи "Новічок"
Про це йдеться в заяві представника Кабінету міністрів Німеччини Штеффана Зайберта, передає прес-служба уряду,передає РБК - Україна.
Повідомляється, що за ініціативою клініки "Шаріте" спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест.
"Були надані недвозначні докази наявності хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи "Новачок", - йдеться в заяві.
За словами Зайберта, канцлер Німеччини Ангела Меркель вже обговорила цю інформацію з міністром фінансів Олафом Шольцем, міністром закордонних справ Хайко Маасом та іншими членами уряду.
"Вражає, що Олексій Навальний став жертвою атаки із застосуванням хімічної отруйної речовини в Росії. Федеральний уряд (Німеччини, - ред.) найрішучішим чином засуджує цей напад. Російський уряд має пояснити подію", - додав він.
Також повідомляється, що про результати тесту повідомили дружині Навального. Крім того, Берлін проінформує російського посла і партнерів в ЄС і НАТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Розгін студентів і затримання протестувальників: що відбувається в Білорусі
- ВІДЕО Теракт в Житомирській області: намагалися підірвати потяг з паливом з Білорусі
- ФОТО Торнадо, повені і гігантський град: в Італії через негоду загинули 4 людини