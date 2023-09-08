Матеріали:
Теми:

Атаки росії на третину зменшили здатність України експортувати зернові – уряд Британії

08 вересня 2023, 10:54
Атаки росії на третину зменшили здатність України експортувати зернові – уряд Британії
Фото: РБК-УКРАЇНА
В Британії навели цифри, що росія ударами по портах і елеваторах за 2 місяці на третину зменшила спроможності України експортувати зернові.

Про це пише Bloomberg

Британський уряд заявив, що російські удари з липня пошкодили або цілковито зруйнували щонайменше 26 об’єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів. Це зменшило експортні спроможності України приблизно на третину. 

Таких обсягів зерна було би достатньо для забезпечення продовольчих потреб близько 1 млн людей протягом року, пише видання. 

"Британія здійснює спостережно-розвідувальні польоти у Чорному морі з метою "стримати росію від протиправних ударів по цивільних суднах, що транспортують зерно", - заявили в британському уряді. 

Речник Ріші Сунака додав, що той скористається "будь-якою нагодою" на саміті G20 донести до глави МЗС росії Сергєя Лаврова, що розв’язана росією війна завдає великих проблем у всьому світі.

Нещодавно стало відомо, що Польща купила 1000 ракет для ЗРК у Британії.
РосіявійнаБританіяекспорт зерна Україна

Останні матеріали

Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Cуспільство
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 12:02
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Технології
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 00:44
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Політика
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 16:37
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Політика
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 12:52
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Політика
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 08:49
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Політика
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 16:34
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
Політика
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
06 вересня 2023, 13:17
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Політика
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 08:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється