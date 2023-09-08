Атаки росії на третину зменшили здатність України експортувати зернові – уряд Британії

В Британії навели цифри, що росія ударами по портах і елеваторах за 2 місяці на третину зменшила спроможності України експортувати зернові.

Про це пише Bloomberg.

Британський уряд заявив, що російські удари з липня пошкодили або цілковито зруйнували щонайменше 26 об’єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів. Це зменшило експортні спроможності України приблизно на третину.

Таких обсягів зерна було би достатньо для забезпечення продовольчих потреб близько 1 млн людей протягом року, пише видання.

"Британія здійснює спостережно-розвідувальні польоти у Чорному морі з метою "стримати росію від протиправних ударів по цивільних суднах, що транспортують зерно", - заявили в британському уряді.

Речник Ріші Сунака додав, що той скористається "будь-якою нагодою" на саміті G20 донести до глави МЗС росії Сергєя Лаврова, що розв’язана росією війна завдає великих проблем у всьому світі.