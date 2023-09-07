Польща купила 1000 ракет для ЗРК у Британії

Дві країни уклали угоду про постачання зенітних ракет CAMM-ER і138 пускових установок.

Британія передасть Польщі більше 1000 зенітних ракет для ЗРК малої дальності і надасть технології для виробництва ракет та пускових установок.

Про це пише агентство PAP.

Пакет угод стосується придбання систем малої дальності в рамках програми Narew для систем ППО ближнього радіусу дії до 25 км.

Уряд Британії передасть польській армії більше 1000 ракет CAMM-ER британського виробництва, і, в рамках другого контракту, 138 пускових установок, адаптованих для роботи із системою управління IBCS.

Також країни уклали контракт щодо передачі технологій, які забезпечать виробництво в Польщі як ракет, так і пускових установок, а також навчання та логістику.

CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) - сімейство зенітних ракет, розроблене британською компанією MBDA UK. Вони