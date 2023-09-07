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Польща купила 1000 ракет для ЗРК у Британії

07 вересня 2023, 16:29
Польща купила 1000 ракет для ЗРК у Британії
Wikipedia
Дві країни уклали угоду про постачання зенітних ракет CAMM-ER і138 пускових установок.

Британія передасть Польщі більше 1000 зенітних ракет для ЗРК малої дальності і надасть технології для виробництва ракет та пускових установок. 

Про це пише агентство PAP

Пакет угод стосується придбання систем малої дальності в рамках програми Narew для систем ППО ближнього радіусу дії до 25 км. 

Уряд Британії передасть польській армії більше 1000 ракет CAMM-ER британського виробництва, і, в рамках другого контракту, 138 пускових установок, адаптованих для роботи із системою управління IBCS. 

Також країни уклали контракт щодо передачі технологій, які забезпечать виробництво в Польщі як ракет, так і пускових установок, а також навчання та логістику. 

CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) - сімейство зенітних ракет, розроблене британською компанією MBDA UK. Вони 

Нагадаємо, що Дуда заявив, що Польща в 2024 році витратить на оборону $33.
ПольщаЗРКБританіяCAMM-ER

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